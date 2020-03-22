Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri Devlet Hastanesine gelerek sağlık ekiplerini ayakta alkışladı.İnegöl Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinin önünde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.

Kaynak: DHA