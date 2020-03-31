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JANDARMADAN SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETENLERE OPERASYON

İSTANBUL'da jandarma ekipleri sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

31.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:25
JANDARMADAN SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETENLERE OPERASYON

İSTANBUL'da jandarma ekipleri sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dezenfektan yapımında kullanılan 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih ve Başakşehir 'de S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli kişilerin, kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolü sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağının bilgisini aldı. Ekipler etil alkollerin depolandığı adresleri belirledi. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, C.O, A.A.M, ve H.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen etil alkol ise Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

-Depoda yapılan aramalar

-Ele geçirilen etil alkol

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Jandarma, Güncel
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