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Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

09.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:52
Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu
OSMANİYE - Osmaniye 'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi. Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Jandarma, Yerel
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