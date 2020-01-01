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Jandarmadan sahte içki operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içkiyi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.

01.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:11 Jandarmadan sahte içki operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içkiyi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.

Edinilen bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldesi eski terminal mevkisinde, hazırladığı sahte içkileri içkili mekanlara pazarlayan M.K.'yı gözaltına aldı. M.K.'nın yaptığı sahte içkileri seyyar satıcı tezgahı altında saklayarak taşıdığını belirleyen ekipler yaptıkları aramada üretilen sahte içkileri ele geçirdi. Olay şüphelisi M.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ile 4733 Sayılı TAPDK hükümleri çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - BARTIN

Kozcağız, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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