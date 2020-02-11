Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 bin 450 TL sahte para ele geçirilirken, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:27Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı
ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 bin 450 TL sahte para ele geçirilirken, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde sahte para ve dolandırıcılık olayı geldi. Yapılan ihbar sonrasında JASAT ve İstihbarat Timleri ile birlikte yapılan çalışmalarda şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Şüpheli B.A. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

B.A.'nın evinde yapılan aramalarda 11 bin 450 TL sahte para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet 9 milimetre av tüfeği fişeği, 40 adet 12 calibre fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan B.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:36:53