Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı 20 bin 900 TL sahte para ele geçirildi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltında alındı.
12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:23
Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı20 bin 900 TL sahte para ele geçirildi
ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltında alındı. Alınan bilgilere göre, Tortum ilçesinde 3 kişi sahte para kullanarak büyükbaş hayvan satın aldı. Durumu fark eden hayvan sahibi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. İstihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından şahısların Erzurum Oltu ilçesinde ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da evlerde yapılan aramada 209 adet sahte 100 TL, 25 bin TL suç gelirini aklamakta kullanılan para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet hayvan küpesi ele geçirildi.Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltında alındı. Alınan bilgilere göre, Tortum ilçesinde 3 kişi sahte para kullanarak büyükbaş hayvan satın aldı. Durumu fark eden hayvan sahibi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. İstihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından şahısların Erzurum Oltu ilçesinde ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da evlerde yapılan aramada 209 adet sahte 100 TL, 25 bin TL suç gelirini aklamakta kullanılan para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet hayvan küpesi ele geçirildi.Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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