Haberler» 3. Sayfa» Haber

Jandarmadan sahte para uyarısı

Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.

07.08.2019 11:09 Jandarmadan sahte para uyarısı
Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında jandarma sorumluluk bölgesindeki hayvan pazarlarını gezerek mahaller ve kahvehanelerde de bilgilendirme etkinlikleri düzenleyip vatandaşlara broşür dağıttı. Hayvan sahiplerinden, ellerine sahte para veya çek geçtiğinde '156 Jandarma İhbar' hattına bildirmelerini isteyen ekipler, kur değerini bilmedikleri yabancı paralarla alışveriş yapmamaları konusunda da uyardılar. - VAN

Kurban Bayramı, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:15   Mersin'de orman yangını
12:12   MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"
12:10   İçişleri Bakanlığı: "2019'un ilk 7 ayında 24 bin 37 aranan şahıs yakalandı"
12:09   Çankırı'da 33 bin 400 adet kaçak termus bardak yakalandı
12:06   Yüksekova'da silah ve mühimmat ele geçirildi
12:05   Alanya'da otomobilden uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
12:05   Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı