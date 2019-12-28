Haberler » Güncel » Jandarmadan Saklıkent'te tatbikat - Haber

Jandarmadan Saklıkent'te tatbikat

Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince tatbikat gerçekleştirildi.

28.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:40 Jandarmadan Saklıkent'te tatbikat
Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince tatbikat gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Saklıkent Kayak Merkezi'nde kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat yaptı.
Tatbikatta, senaryo gereği, arızalanan teleferik üzerindeki vatandaşlar JAK timince kurtarıldı.
Makara sistemi kurularak gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mahsur kalanlar, emniyetli şekilde tahliye edildi.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Haber
19:20   Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı - Haber
19:20   Erdoğan: "Saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime... - Haber
19:20   Milletvekilleri Yılmaz ve Ekinci, Zara ilçesini ziyaret etti - Haber
19:19   Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:22:32