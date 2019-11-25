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Jandarmadan şehit öğretmenin eşine öğretmenler günü kutlaması

İSTANBUL Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i okulunda ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

25.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:27
İSTANBUL Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i okulunda ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier, şehidin meslektaşları tarafından unutulmadı. İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli, Yenier'i öğretmenlik yaptığı Sarıyer'deki Bahçeköy Türkan Efe İlkokulunda ziyaret etti.
Yenier'in öğretmenler gününü kutlayan Şimşek, bir demet çiçek ve hediye takdim etti. Okul Müdürü Mehmet Altunhan'ı da ziyaret eden
Şimşek, plaket sundu. Jandarma Albay Şimşek ve beraberindekiler, öğretmenlere çiçek hediye ederken öğrencilere de oyuncak dağıttı.
Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, 6 Eylül 2019'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Motosikletli Asayiş Tim Komutanı olarak görevliyken Arnavutköy'de yolunda trafik kazası geçirerek şehit olmuştu.
Jandarmadan şehit öğretmenin eşine öğretmenler günü kutlaması

İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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