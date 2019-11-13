Haberler » Güncel » Jandarmadan servis araçları denetimi - Haber

Jandarmadan servis araçları denetimi

ANTALYA'da jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04Jandarmadan servis araçları denetimi

ANTALYA'da jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe Komutanlığı trafik timleri, öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 125 okul servis aracı kontrol edilirken, servis yapmaya elverişli olmayan 8 araca 4 bin 36 lira para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken, 230 öğrenciye yolculuk esnasında kurallara uyması, emniyet kemerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bölgede uygulamaya devam eden jandarma, Öğrencilerimizin daha güvenli ulaşım sağlaması için çalışıyoruz ve denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın huzuru jandarmanın gururudur dedi.



Döşemealtı, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 Ataşehir Belediyesi önünde"işten atılanlar geri alınsın" eylemi
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:52:41