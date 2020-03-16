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Jandarmadan servis araçlarına denetim

Amasya'da jandarma tarafından tarım ve fabrika servis araçları denetlendi.

16.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:48
Jandarmadan servis araçlarına denetim

Amasya 'da jandarma tarafından tarım ve fabrika servis araçları denetlendi.


İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri il genelinde tarım/fabrika servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplam 62 araç ve 680 çalışan kontrol edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Amasya, 3. Sayfa

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