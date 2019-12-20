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Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.

20.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:38 Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.

Balıkesir İl Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak maksadıyla "Okul Servis Aracı Şoförlerine Karlı, Yağmurlu ve Sisli Havada Güvenli ve Konforlu Kullanma Eğitimi" faaliyeti icra edildi. Kırsal bölgelerde bulunan hayvan sahipleri ve hayvan bakıcılarına eğitim verildi. Tafik güvenliği maksadıyla bu tür eğitimlere devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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