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Jandarmadan silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

Malatya'da silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı 2 operasyon düzenlendi.

30.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:52 Jandarmadan silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı
'da silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı 2 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 av tüfeği fişeği, 1 adet tüfek dürbünü, 4 adet kabza, 1 adet dipçik ve 2 bıçak ele geçiren jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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