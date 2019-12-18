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Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Tokat'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli, jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

18.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon
Tokat'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheli, jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre: Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli şahsın temin ettiği silah ve mühimmatları sattığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler şüpheli şahsın Tokat il merkezine bağlı Çat beldesinde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şahsına ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet 9 mm tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 773 adet 9 mm tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet av bıçağı ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin ise yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bildirildi. - TOKAT

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Kaynak: İHA

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