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Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

17.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:46Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 15 şarjör, 405 mermi, 1 dürbün, 2 hücum yeleği ile 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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