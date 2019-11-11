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Jandarmadan silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

11.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:54Jandarmadan silah operasyonu
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Araç Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İğdir Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada 23 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet kayıtsız/belgesiz kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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