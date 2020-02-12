Jandarmadan silah operasyonu

Kütahya'da, silah imalatı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silah üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 387 tabanca mermisi, 1 tabanca namlusu, 20 av tüfeği namlusu, 11 tabanca kabzası, 13 tabanca mekanizması ve 1 pres makinesi ele geçirdi.
Zanlılar, R.Ö., V.C., Y.Ö., A.K. ve A.U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA