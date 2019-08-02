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Jandarmadan silah tacirine operasyon

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

02.08.2019 12:58 Jandarmadan silah tacirine operasyon
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akören Mahallesinde silah ve mermi ticareti yaptığı ihbarı üzerine şüpheli Y.Ç'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 34 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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