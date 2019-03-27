Jandarmadan Şok Uygulama

Kahramanmaraş
'ta jandarma ekiplerince yapılan 'şok' uygulamalarda aranan 23 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre uygulama, Onikişubat
, Dulkadiroğlu
, Türkoğlu
ve Pazarcık
İlçe Jandarma
Komutanlığı'nca 311 personelle gerçekleştirildi. İlçelerde yapılan uygulamalarda 5 bin 55 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, bin 870 araç kontrol edildi. 8 araç trafikten men edildi, 22 araca 15 bin 135 lira cezai işlem uygulandı. Şok uygulamada 23 yoklama kaçağı yakalanırken, arama yapılan kişilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Dulkadiroğlu, Onikişubat, Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa
Kaynak: İHA