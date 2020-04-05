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Jandarmadan sosyal yardım mesaisi

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların maaşlarını evlerine kadar götüren jandarmanın kadın astsubayları gece gündüz mesai yapıyor.

05.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:58
Jandarmadan sosyal yardım mesaisi
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlıların maaşlarını evlerine kadar götüren jandarmanın kadın astsubayları gece gündüz mesai yapıyor. Son olarak bin TL'lik sosyal yardımları da hak sahiplerine tek tek dağıtan kadın astsubaylar, hem vatandaşın hayır duasını alıyor hem de halkı salgına karşı bilinçlendiriyor.

Kısa sürede pandemiye dönüşen korona virüs (Covid-19) karşısında sıkı tedbirler alınırken, son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara verilen bin TL'lik destek ödemeleri de evlerde teslim ediliyor. Malatya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın astsubaylar da gece gündüz mesai dinlemeksizin kırsal mahallelerde bulunan hak sahiplerini tek tek ziyaret ederek halkın maaşlarını ve yardım paralarını iletiyor.

Aldıkları önlemlerle de sosyal mesafe kuralına da uyan jandarma görevlileri, vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soruyor. Virüs salgınına karşı evlerden zorunlu olmadıkça çıkılmaması uyarısında da bulunan jandarma görevlilerine vatandaşlar da teşekkür ederek, "Allah sizlere can sağlığı versin. Allah jandarmamızı eksik etmesin" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Güncel
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