Jandarmadan Suçlulara Büyük Operasyon

Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığı il genelinde yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde çeşitli suçlardan arananları düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Operasyon sırasında 1 cezaevi firarisi, 2 kayıp kişi ve 42 çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Jandarma ekipleri Altıeylül Çandır
, Ayvalık
, Bandırma
, Bigadiç Kayırlar
, Burhaniye
, Edremit Narlı
, Erdek
Doğanlar, İvrindi
, Gönen
, Karesi
Köteyli, Kepsut
, Sındırgı
Akçakısrak, Manyas
, Savaştepe
ve Susurluk
Kepekler mahallesinde asayiş, uyuşturucu, dolandırıcı, cinsel saldırı, hırsızlık, dolandırcılık, yaralama, öldürme ve gasp olaylarından aranan 42 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan kişiler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Jandarma,Balıkesir
11 Aralık 2018 Salı 10:35