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Jandarmadan sürücülere alkol denetimi

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 3 aşamalı olarak trafikte araç kullanan sürücülere alkol denetimi yaptı.

23.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:37Jandarmadan sürücülere alkol denetimi
'de jandarma ekipleri il genelinde 3 aşamalı olarak trafikte araç kullanan sürücülere alkol denetimi yaptı. Jandarmanın denetimleri esnasında 2 bin 587 araç denetlenirken 92 araca para cezası ve 19 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 3 aşamalı "Özel Denetim" (Alkol Uygulaması) faaliyeti icra etti. Jandarma ekipleri denetimlerde; 2 bin 587 aracı kontrol ederek, 92 araca 89 bin 665 TL idari para cezası düzenledi. Denetimlerde 45 araç trafikten men edilirken, 19 kişinin sürücü belgesi geri alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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