Haberler» 3. Sayfa» Haber

Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı

Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi.

10.08.2019 11:26 Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere "uyarı" denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma trafik ekipleri, Reyhanlı ve Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan mevkisinde Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin kimlik kontrollerini yapan jandarma trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, kadın sürücülere de bayram hediyesi olarak çiçek verdi.

Kurban Bayramı süresince denetimlerin süreceği öğrenildi. - HATAY

Kurban Bayramı, Jandarma, Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:50   TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
11:48   Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
11:47   Odunlukta çıkan yangın korkuttu
11:46   809 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
11:46   Alzheımer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu
11:45   Diyarbakır polisi kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı
11:45   Giresun'da polis ekiplerinden kurban satıcılarına uyarı