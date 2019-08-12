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Jandarmadan sürücülere şeker ikramı

Mardin'de trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nı kutladığı sürücülere şeker ikram etti.

12.08.2019 13:53 Jandarmadan sürücülere şeker ikramı
Mardin'de trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nı kutladığı sürücülere şeker ikram etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bayramını huzur ve güven içinde geçirmesini sağlamaya yönelik başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında, il genelinde 11 farklı noktada "drone" ile trafik denetimi yaptı.
Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyulmasının önemini anlatan ekipler, konuyla ilgili broşür de dağıttı.
Ekipler, bayramlarını kutladıkları sürücü ve yayalara şeker ikramında bulundu.
Bu arada, sürücüler de uygulama için Mehmetçik'e teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.
Trafik denetimini izleyen Vali Mustafa Yaman, bayramın il genelinde huzur içinde geçtiğini söyledi.
İçişleri Bakanlığının son yıllarda uygulamaya koyduğu projelerle trafik denetimlerini sürdürdüklerini kaydeden Yaman, vatandaşların trafikte acele etmeden, kurallara uyarak yolculuk yapmasını, sevdikleriyle huzur içinde bir bayram geçirmesini dilediğini belirtti.
Almanya'dan bayram ziyareti için kente gelen Necla Öncü de jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Almanya'dan getirdiği şekerleri askerlere ikram eden Öncü, "Allah onları korusun, başımızdan da eksik etmesin." ifadesini kullandı.
Sürücülerden Mehmet Kürşat ta uygulamanın önemine işaret etti.

Güncel

Kaynak: AA

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