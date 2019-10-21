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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 252 adet tarihi sikke, 29 adet tarihi yüzük ve küpe, 179 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

21.10.2019 12:07Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 252 adet tarihi sikke, 29 adet tarihi yüzük ve küpe, 179 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yeşilhisar ilçesinde yaptığı operasyonda, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan Y.K. ve M.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Develi ilçesinde yapılan bir başka operasyonda ise ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan İ.T. ve M.T. yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 200 adet tarihi sikke, 29 adet tarihi yüzük ve küpe ile 179 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 4 zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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