Haberler » Güncel » Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.

25.10.2019 14:35
Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Doğalar köyünde bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T.'yi tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait yaklaşık 3 bin sikke ile 500 bronz obje ele geçirildi.
(İHA)
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Jandarma, Kütahya, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Eyüpsultan'da "Bağımsızlık köyü" kuruluyor
16:05 Yalova-balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi
16:05 Muğla bahçe atıklarıyla mücadelede bodrum'da yeni dönem
16:04 Engelli öğrencilerin Cumhuriyet oratoryosu ayakta alkışlandı
16:04 İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşam koşulları giderek kötüleşiyor
16:04 Vücut geliştirme şampiyonu öğrencilerle buluştu
16:04 "Gazi'nin İzinde 26 Yıl" plastik sanatlar sergisi
25.10.2019 16:08:22