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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerinden kalma çok sayıda sikke ve yüzük ile ok ucu, bilezik, 1 metal heykel ele geçirildi.

20.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:03Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
'da düzenlenen operasyonda ve Bizans dönemlerinden kalma çok sayıda sikke ve yüzük ile ok ucu, bilezik, 1 metal heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Keçiören'de operasyon düzenledi. Jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu kaçakçıların bir iş yerini mesken tuttukları ve buradan kaçakçılık faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 266 Roma ve Bizans dönemine ait bronz sikke, 163 Roma dönemine ait bronz yüzük, ok ucu, bilezik ve 1 metal heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Ankara, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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