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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 17 parça tarihi eser ile birlikte bir kişi gözaltına alındı.

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:53Jandarmadan tarihi eser operasyonu
İl Komutanlığı ekiplerinin vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 17 parça tarihi eser ile birlikte bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz ilçe merkezinde bir şüphelinin elinde tarihi değer taşıyan eserlerin olduğu ihbarının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan arama çalışmasında 8 adet sikke, 2 adet mühür, 2 ok ucu, testi kulpu ve 2 bronz obje ele geçirildi.

Operasyonda H.Y. isimli şüpheli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı. H.Y. isimli şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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