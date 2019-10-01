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Jandarmadan tarihi eser operasyonu; 7 bin 100 obje ele geçti

AKSARAY'da düzenlenen jandarma operasyonunda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 15:35Jandarmadan tarihi eser operasyonu; 7 bin 100 obje ele geçti
AKSARAY'da düzenlenen jandarma operasyonunda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı otomobilde yapılan aramada; Bizans, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 bin 100 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.K. (50), M.B. (52) ve S.F.'nin (51) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde durdurdu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise gizli bölmelere yerleştirilmiş, Bizans, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan 7 bin 100 obje ele geçirildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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