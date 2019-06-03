Jandarmadan tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri

Amasya
'da köy yollarında devriye görevi yapan jandarma trafik ekipleri, karşılaştıkları tarım işçilerinin çocuklarına bayram şekeri ikram edip çeşitli hediyeler verdiler.
Yaz döneminden memleketlerinden Amasya'ya gelen tarım işçilerinin beraberindeki çocuklarının yüzünü Amasya İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri güldürdü. Büyük Kızılca
köyü civarında Ramazan Bayramı
dolayısıyla devriye görevi yapan ekipler karşılaştıkları çocuklara şeker ikram edip yanlarındaki top ve diğer hediyelik eşyaları paylaştılar.
Çocuklar, jestlerinden dolayı ekiplere teşekkür ettiler. - AMASYA
Kaynak: İHA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı
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