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Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim

5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Malatya’da jandarma ekipleri, denetimleri arttırarak sürücülerin güvenli bir yolculuk yapması adına uygulama yaptı.

14.08.2019 23:28 Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Malatya’da jandarma ekipleri, denetimleri arttırarak sürücülerin güvenli bir yolculuk yapması adına uygulama yaptı.
Bayramın son gününde tatil için memleketlerine dönen sürücülerin dönüş için yollara çıkması ile karayollarında yoğunluk yaşanıyor. 5 günlük tatilin başlamasıyla yollarda denetimleri arttıran jandarma ekipleri dönüş yolunda da sürücüleri uyararak kurallara uymalarını istiyor.
Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya-Elazığ Karayolu Pütürge yol ayrımında uygulama noktası oluşturarak sürücüleri denetledi. Sürücüleri hız, emniyet kemeri gibi konularda uyaran jandarma ekipleri vatandaşlara bayram şekeri ikram etmeyi de unutmadı.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘Hayatı Korumak için Kemerin Ses Getirsin’ projesi hakkında da sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, özellikle çocukların çekeceği videolarla kampanyaya katılarak hediyeler kazanacağını söyledi.
Jandarma ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda da uyarırken, vatandaşlar da yapılan denetimlerden memnun olduklarını ilettiler. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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