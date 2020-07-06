JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

Jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarına ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

06.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:49
Jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarına ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sosyal mesafe, maske kuralına uyup uyulmadığını kontrol edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 68 Jandarma Trafik Timi ve bin 21 personelle, sorumluluk bölgelerinde bulunan toplu taşıma araçlarına denetim yaptı. Arnavutköy Habipler kavşağında gerçekleşen denetimlerde, araçlardaki yolcu sayısı kontrol edilirken, yolcuların da maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlendi. Kurallara uyumayan yolcular uyarıldı. Fazla yolcu taşıdığı belirlenen bir minibüs şoförüne de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira ceza kesildi.
Vatandaşlar yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getirdi. Denetim yapılan bir otobüste yolculuk eden Şahin Aktaş, İyi bir uygulama. Son zamanlarda metrobüs de kullanıyorum tıka basa oluyor. İnsanlar iç içe. Zaten sıcak. Vakalar zaten binden aşağı düşmedi. Maske kuralına uyan da var uymayan da. Bu yapılan güzel bir uygulama dedi.
Arnavutköy Habipler'de sefer sayılarının düştüğünü bu yüzden otobüslerin kalabalık olduğunu söyleyen Aynur İnan da Yerinde ve güzel bir uygulama. Biraz önce arkadaydım yakın oturduğumu söylediler başka bir yere geçtim. Sefer sayılarını azalttılar o çok dikkatimi çekiyor. Pandemi döneminde sefer sayıları çok azaldı. Özellikle sabah saatlerinde çok kalabalık oluyor dedi. JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Habipler, Jandarma, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:19: Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haber 11:18: Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi - Haber 11:16: Son dakika haber: Dolunay, Antalya'da hayran bıraktı - Haber 11:16: MUĞLA Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisini komandolar arıyor-ARŞİV - Haber 11:15: 1651 metre yükseklikte saç tıraşı - Haber 10:57: Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor - Ekonomi 10:50: 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim - Haberler 10:48: Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de tespit edildi - Haber 10:36: Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor? - Haber 09:33: Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti - Haberler