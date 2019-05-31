Jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Ayvacık Jandarma
Trafik Tim Komutanlığı tarafından ilçede traktör sürücülerine eğitim verildi.
Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine katılan köy muhtarları ve traktör sürücülerine traktör kazalarının nedenleri, sürücü ve araç kusurları, traktörlerde bulunması gereken donanımlar, muayenelerde dikkat edilen hususlar, yük ve yolcu taşıma esasları ile kazalarda ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı.
Seminerde ayrıca tüm katılımcılara traktör kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA
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