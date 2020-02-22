Haberler » Güncel » Jandarmadan trende güvenlik uygulaması - Haber

Jandarmadan trende güvenlik uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent sınırlarındaki demir yolunda sefer yapan yolcu trenlerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

22.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:45
İl Komutanlığı ekipleri, kent sınırlarındaki demir yolunda sefer yapan yolcu trenlerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla dedektör köpek "Volta" eşliğinde Alaşehir-İzmir seferini gerçekleştiren trene binen jandarma ekipleri, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler ilçeleri boyunca yolcuların GBT'lerini sorgulayıp arama yaptı.
Manisa'da trenlerde yapılan uygulamalar neticesinde geçen yıl 4 bin 537 yolcunun sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 53 kişinin yakalandığı belirtildi.
Trende seyahat eden yolculardan Halil Koç, jandarmanın uygulamasını çok beğendiğini belirterek, "Ben bu faaliyeti takdirle karşılıyorum. İnsanlar bu sayede güven içerisinde ulaşacakları yere rahatlıkla gider. Devletin her zaman insanımızın yanında olmasından mutluyuz." dedi.
Öğrenci olduğunu belirten Sibel Polat da yolculuklarını çoğunlukla yalnız yaptığını, bu uygulamalar sayesinde bir kadın olarak kendisini daha güvende hissettiğini ifade etti.
Jandarmadan trende güvenlik uygulaması

Jandarma, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:21:48