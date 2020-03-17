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Jandarmadan trende güvenlik uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.

17.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:31
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu treninde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak günün ilk ışıklarıyla birlikte dedektör köpek "Volta" eşliğinde Uşak-Alaşehir-İzmir seferini gerçekleştiren trene binen jandarma ekipleri, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler ilçeleri boyunca yolcuların GBT'lerini sorgulayıp arama yaptı.
Ekiplerin uygulamasında, yaklaşık 250 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Seyahat eden yolculardan Ömer Akkaya, jandarma ekiplerinin faaliyetlerinin çok yerinde olduğunu belirterek, "Devletimiz tarafından her türlü tedbirin alınması gerekiyor, özellikle de böyle zamanlarda. Askerlerimizden, polislerimizden Allah razı olsun."dedi.
Manisa'da trenlerde yapılan uygulamalar neticesinde geçen yıl 4 bin 537 yolcunun sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 53 kişinin yakalandığı belirtildi.
İl genelindeki tren seferlerinde denetimlerin süreceği bildirildi. Jandarmadan trende güvenlik uygulaması

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Manisa, Kültür Sanat

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