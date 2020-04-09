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Jandarmadan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümüne videolu kutlama

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü hazırladığı video kliple kutladı.

09.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:18
Jandarmadan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümüne videolu kutlama
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü hazırladığı video kliple kutladı.
İl Jandarma Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan klipte, polis ve jandarmanın ortak operasyonları, devriyeler ve uygulamalarda çekilen fotoğraflar paylaşıldı.
Görüntülerde polis ve jandarma ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovis-19) tedbirleri kapsamında ortak denetim faaliyetleri ve el ele vererek operasyonları tamamlama fotoğrafları yer aldı.
Ayrıca klipte ekiplerin öğrencilere ortaklaşa verdikleri eğitim ve katıldıkları etkinliklere de yer verildi.
Sitedeki açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, halkımızın huzuru ve güvenliği için beraber, omuz omuza çalıştığımız tüm polis arkadaşlarımızın Polis Haftası'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda "#Birliktedahagüçlüyüz" ve "#Omuzomuza" etiketleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Polis, Güncel
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