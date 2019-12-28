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Jandarmadan "Türkiye'nin Otomobili"ne destek mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı, dün tanıtılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, jandarma ekip otosu fotoğraflarıyla "Biz çok elektrik aldık" mesajını paylaştı.

28.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:08 Jandarmadan
Genel Komutanlığı, dün tanıtılan 'nin Otomobili'ne ilişkin, jandarma ekip otosu fotoğraflarıyla "Biz çok elektrik aldık" mesajını paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'nin sedan ve SUV modellerinin fotomontaj yöntemiyle ekip otosuna dönüştürülmüş fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Biz çok elektrik aldık. Türkiye'nin Otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022'yi bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Jandarma, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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