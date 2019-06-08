Jandarmadan "Uçangöz" ile trafik denetimi

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde şehir ve ilçeler arası bağlantı yollarında jandarma ekipleri tarafından "Drone" ile uygulama yapılırken, çocuklara da, araç kullanan aile bireyleri için 'karnemi dolduruyorum trafiğe güvenli çıkıyorum' broşürleri dağıtıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı Karlıova İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından, Erzurum
, Muş
ve Yedisu
yolları üzerinde 9 günlük Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle uygulama yapıldı. Ekiplerin zaman zaman "Drone" ile yaptığı uygulamada, hız, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularında uyarılarda bulunulurken, çocuklara araç kullanan aile bireyleri için 'karnemi dolduruyorum trafiğe güvenli çıkıyorum' broşürleri dağıtıldı.
Öteyandan çocuklara dağıtılan karne broşürleri sayesinde, araç kullanan aile bireylerinin yol boyunca dikkatli araç kullanmayı teşvik etmek hataları en aza indirmek için not vererek, sürücülerin daha dikkatli araç kullanmasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çocukların trafikte araç kullanan velilerine yönelik doldurdukları karnelerini İçişleri Bakanlığının internet sitesine göndermelerine müteakip 100 kişiye çekilişle bisiklet hediye edileceği aktarıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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