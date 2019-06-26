26.06.2019 10:11
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Jandarmadan ülke genelinde alkol uygulaması

Ülke genelinde 14 bin jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen alkol uygulamasında, 76 kişi ve 19 iş yerine 158 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde 14 bin jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen alkol uygulamasında, 76 kişi ve 19 iş yerine 158 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve alkol kaçakçılığının engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı kaçak ve sahte alkol uygulaması yapıldı.
Uygulamaya, 14 bin jandarma personeli katıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 112 tütün ve uyuşturucu dedektör köpeğinden yararlanıldı.
Jandarma ekiplerince, alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanları gibi yaklaşık 11 bin iş yeri denetlendi.
Çalışmalar sonucu çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla aranan 358 şüpheli yakalandı, 4 kayıp kişi bulundu. Haklarında adli ve idari işlem yapılan 76 kişi ve 19 iş yerine toplam 158 bin 60 lira idari para cezası verildi.
Yapılan uygulama kapsamında, 3 bin 954 paket kaçak sigara ve 3 bin 375 litre içki, 246 adet sahte bandrol, 278 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 38 adet fişek ele geçirildi.Jandarmadan ülke genelinde alkol uygulaması
Kaynak: AA
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