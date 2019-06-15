15.06.2019 15:25
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Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım

Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım

Jandarma'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü futbolcular Tolgay Arslan ve Musa Çağıran vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ünlü futbolcular Tolgay Arslan ve Musa Çağıran vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açıldı. Vatani görevlerini bedelli olarak Çorum'da yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran da açılan stantlarda görev aldı. Jandarma üniformasıyla stantlarda görev yapan her iki oyuncuya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Jandarma standını ziyaret eden vatandaşlar Arslan ve Çağıran ile hatıra fotoğrafı çekilerek sohbet etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 180 yıldır fedakarca Türk milletine hizmet ettiğini dile getiren J. Yüzbaşı Murat Atak, vatandaşların stantlara ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Atak, stantlarda vatandaşlara Jandarma Teşkilatı'nın yanı sıra, çocuklara da trafik kuralları konusunda eğitim verdiklerini belirtti. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Musa Çağıran, Jandarma, Güncel

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