Haberler» 3. Sayfa» Haber

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 55 kilo esrar ele geçirildi.

20.08.2019 15:41 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 55 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ö.'nün evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 55 kilo esrar, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen tüfek, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 6 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi, 94 adet av tüfeği fişeği, 2 adet arama dedektörü ve malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:39   Gazze'deki Ezher Üniversitesinde arbede
17:35   35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli elbiselerin arasında yakalandı
17:27   Saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ele geçirildi
17:26   Samsun'da gasp iddiasına 3 gözaltı
17:20   5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi
17:15   5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi
17:12   Fatih'te bir gece kulübü cinayeti zanlıları kamerada