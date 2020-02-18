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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

18.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:24Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
'ta jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Devrek ilçesi Karakoçlu köyünde ikamet eden 33 yaşındaki R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda satışa hazır vaziyette 20 gram bonzai, 21 adet extacy hap, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 34 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. R.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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