Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1443 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:22



13 Aralık 2018 Perşembe 11:22

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1443 adet uyuşturucu hap ele geçirildiKAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, bin 443 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Ankara karayolunda bir otobüste yapılan aramada, bin 50 adet domino taşı desenli ve 393 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk elden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, Jandarma tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.