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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildiDENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satılan bir eve operasyon düzenledi.

24.09.2019 18:08
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
DENİZLİ - Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satılan bir eve operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İddiaya göre, jandarma ekipleri bir süredir uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle Kocabaş Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki Sabri G. ile 35 yaşındaki Serkan B.'yi takibe aldı. Jandarma ekipleri, bugün uyuşturucu ticareti yapılan eve operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonrası iki evde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 75 fişek esrar, 10 fişek metamfetamin ve 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. İki zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Jandarma, Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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