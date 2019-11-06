Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

06.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:12 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KARABÜK (İHA) – Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanlar Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetimde şüphelendikleri aracı durdurdu. Ekipler D.U, H.B ve H.İ.B isimli şahısların aracında ve üzerinde yaptığı aramada 2 adet extacy, 3 adet captagon ve 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Eskipazar, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:36   Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
23:57   Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı
23:50   Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
23:44   Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
23:36   Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
10:25   Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 00:58:39