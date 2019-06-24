24.06.2019 20:35
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Bartın 'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları Amasra ilçesinde izinsiz Hint keneviri bitkisi ekildiği yönündeki ihbarın ardından operasyon için düşmeye bastı. Belirlenen adreslere yapılan baskın sonrası şüphelilerin evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda 42 kök Hint keneviri bitkisi, bir adet ruhsatsız av tüfeği,141 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ele yakalandı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN
Kaynak: İHA
Bartın , 3. Sayfa

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