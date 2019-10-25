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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

25.10.2019 09:50Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacı olarak tabir edilen kişilere sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 2 ay süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde faaliyet göstermeye çalıştıklarını belirleyen ekipler, şahısların yakalanması amacıyla tespit edilen bölgelerde araştırmalarını yoğunlaştırdı.
Ekipler, organize bir şekilde çalıştığını tespit ettikleri şüphelilerin ikamet ettikleri lüks rezidanslar ve eski binaları kuşattı. Helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, suç örgütü lideri G.Y. başta olmak üzere 15 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda metanfetamin, eroin ve skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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