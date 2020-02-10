Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

10.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:14Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
'nın Dumlupınar ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tavan döşemesi içerisi gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen H.H.T'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.H.T.'nin evinin tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli H.H.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:22:19