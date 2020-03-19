Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

19.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:24
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı istihbaratı elde edilen B.D.A. isimli şahsın Altınova Mahallesindeki ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet marka ve modeli tespit edilemeyen tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet extacy hap, 40 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli B.D.A. adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Haberler
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading