Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı.Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde operasyon gerçekleştiren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle meydanında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar bonzai adlı uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda U.H., S.K., V.Y. ve Ş.K. isimli 4 zanlı gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA